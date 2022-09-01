Зазначається, що ЗСУ зможуть краще працювати по тилу окупантів.

Американські аналітики закликали Вашингтон поставити Україні далекобійну зброю, а саме тактичний ракетний комплекс ATACMS. Він допоможе українським військовим вразити важливі цілі за лінією фронту для послаблення можливості РФ утримувати захоплену територію.

Про це йдеться в статті для Defence News.

Аналітики відзначають, що заяви Білого Дому про можливу ескалацію з боку РФ через постачання озброєння є "перебільшенням". При цьому вони вказали, що США можуть зобов'язати Київ використовувати ATACMS тільки проти російських військових об'єктів на території України, в тому числі в Криму і на Донбасі.

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Автори статті вважають, що ATACMS дозволить ЗСУ "з більшою легкістю, частотою і ефективністю" бити по важливих цілях в глибокому тилу окупантів, включаючи кораблі Чорноморського флоту і порт в Севастополі, а також значно порушить логістику ворога. Крім того, це знизить частоту ракетних ударів і послабить блокаду портів України.

Довідка УНІАН. ATACMS - балістична ракета малої дальності, яку можна запускати з М142 HIMARS, М270 MLRS або MARS II. Максимальна дальність окремих модифікацій ATACMS становить до 300 км. Такі ракети несуть 225-кілограмову унітарну боєголовку.

Як раніше повідомляв УНІАН, Заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що в даний час Україна не потребує ракет ATACMS дальністю до 300 км до установок HIMARS. Українські військові ефективно використовують надані їм GMLRS на 70-80 км.

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