Пентагон вважає, що наразі Україна не потребує ракет ATACMS дальністю до 300 км до установок HIMARS. Українські військові ефективно використовують надані їм GMLRS на 70-80 км.
Про це під час брифінг заявив заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.
Каль зазначив, що Україна використала вже сотні GMLRS з "неймовірним ефектом на полі бою".
"За нашою оцінкою, найбільш підходящими боєприпасами для поточного бою є GMLRS. Отже, ми поставили в пріоритет отримання українцями GMLRS, які їм потрібні не тільки для утримування (ворога - ред.) на сході, але і для створення деякого імпульсу в інших частинах країни", - відповів Каль.
Разом з тим Пентагон консультується з Києвом про поточні потреби ЗСУ на фронті: "Але ми вважаємо, що наразі ми повинні зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прийняв рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже три мільярди доларів.
У пакет увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи і радари.