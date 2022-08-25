Пентагон консультується з Києвом про поточні потреби ЗСУ на фронті.

Пентагон вважає, що наразі Україна не потребує ракет ATACMS дальністю до 300 км до установок HIMARS. Українські військові ефективно використовують надані їм GMLRS на 70-80 км.

Про це під час брифінг заявив заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.

Каль зазначив, що Україна використала вже сотні GMLRS з "неймовірним ефектом на полі бою".

"За нашою оцінкою, найбільш підходящими боєприпасами для поточного бою є GMLRS. Отже, ми поставили в пріоритет отримання українцями GMLRS, які їм потрібні не тільки для утримування (ворога - ред.) на сході, але і для створення деякого імпульсу в інших частинах країни", - відповів Каль.

Разом з тим Пентагон консультується з Києвом про поточні потреби ЗСУ на фронті: "Але ми вважаємо, що наразі ми повинні зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прийняв рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже три мільярди доларів.

У пакет увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи і радари.

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