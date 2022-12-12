Париж передав Києву великий пакет військової допомоги.

Франція передала Україні вже шість 155-міліметрових буксируваних гаубиць TRF1. Київ також отримав артилерійські та ракетні пускові установки та зенітні системи.

"Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб. Серед них: шість 155-міліметрових буксируваних гаубиць TRF1, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale", - заявив Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у коментарі Ouest-France.

Крім того, українські військові отримали паливо, протитанкове та зенітне обладнання, шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення, медобладнання та боєприпаси різних калібрів.

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Варто відзначити, що гаубицю TRF1 представили ще в 1979 році. Її виробляє компанія GIAT. Гаубиця призначена для оснащення артилерійських полків піхотних і танкових дивізій і у неї Напівавтоматичне заряджання.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю французькому телеканалу LCI-TF1 заявив, що Київ попросив у Парижа системи ППО Mamba.

"Ми потребуємо протиракетної протиповітряної оборони. Це, безумовно, система Patriot, система IRIS-t, яку ми отримали від Німеччини, система Crotale, яку ми отримали від Франції. Зараз ми просимо і чекаємо допомоги французькою системою Mamba, яка також допоможе нам боротися з іранськими дронами і російськими ракетами", - зазначив український політик.

Крім того, він вказав, що ще одним пріоритетом для України є гаубиці - від французьких систем CAESAR до будь-яких гаубиць 155 калібру. При цьому Шмигаль повідомив, що Росія щодня вистрілює від 50 до 70 тисяч артснарядів.

Також прем'єр підкреслив, що ЗСУ необхідні танки натівського стандарту – німецькі Leopard 2, американські Abrams та інші.

Допомога Франції у війні в Україні - що відомо

20 листопада глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Приж передасть ЗСУ зенітні системи Crotale для захисту неба. Він також розповів, що Київ вже отримав дві ракетні батареї Crotale і дві реактивні системи залпового вогню.

29 листопада Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула реактивна система залпового вогню LRU з Франції. Залежно від модифікації дальність польоту снарядів становить не менше 80-85 км.

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