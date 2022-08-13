Ярослав Надж не уточнив, скільки саме Київ отримає літаків.

Влада Словаччини передасть Україні винищувачі МіГ-29. Літаки очікуються вже наступного місяця

Про це повідомив словакцій телеканал RTVS.

За словами міністр оборони Словаччини Ярослав Надж, винищувачі, швидше за все, відправляться в Україну в наступному місяці. При цьому він уточнив, що замість них Словаччина отримає гроші від Європейського Союзу або бойову техніку від НАТО.

Крім того, Надж вказав, що винищувачі оцінюються в сотні мільйонів євро. Водночас він не назвав кількість авіації, яку планують передати Україні. За попередніми даними, мова може йти про 11 або 12 літаках.

Винищувач Міг-29 - що відомо

МіГ-29-радянська Багатоцільова розробка четвертого покоління. Літак призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах, а також для ураження наземних цілей.

Як раніше повідомляв УНІАН, ВВС України можуть отримати як F-15 Eagle в експортному варіанті, так F-16, які йдуть на експорт спочатку. Найбільш ймовірними вважаються поставки саме F-16. Саме F-16 називають символом авіації четвертого покоління, адже він перебуває на озброєнні 25 країн світу.

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