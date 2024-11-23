Найважливіші компоненти, які використовуються в ракетах КНДР, виробляються дев'ятьма західними виробниками, включно з компаніями зі США, Нідерландів і Великої Британії.

Основна частина компонентів у північнокорейських ракетах, які Росія використовує для ударів по Україні - західного виробництва. Про це пише CNN, посилаючись на доповідь Незалежної антикорупційної комісії України.

Зазначається, що найважливіші компоненти, які використовуються в ракетах КНДР, виробляються дев'ятьма західними виробниками, включно з компаніями зі США, Нідерландів і Великої Британії. Водночас деякі частини ракет було вироблено вже 2023 року, що свідчить про швидкість поставок у Північну Корею.

Кореспонденти CNN також побували на одному зі складів, де українські слідчі вивчають уламки зброї, використаної Росією для повітряних атак.

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"Усе, що працює, щоб направляти ракету, щоб змусити її летіти, - усе це іноземні компоненти. Уся електроніка іноземна. У ній немає нічого корейського. Єдине, що там корейське, - це метал, який швидко іржавіє і кородує", - сказав Андрій Кульчицький, керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судової експертизи.

Як розповів CNN один зі співробітників розвідки, розслідування ускладнене через пошкодження фрагментів ракети, але все ж можна визначити, що "переважна більшість компонентів - це західні компоненти.

"Ймовірно, 70% - американські, від відомих компаній [...] Вони також використовують компоненти, вироблені в Німеччині та Швейцарії", - розповів він.

За словами експертів з відстеження зброї, достовірної інформації про те, як саме компоненти потрапляють до Північної Кореї, немає. Але всі ознаки вказують на Китай як на ймовірного посередника.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що поки жоден із виробників не був притягнутий до відповідальності за ці поставки.

"Ми думаємо, що якщо хтось із цих... виробників буде притягнутий до відповідальності за кількість мікроелектроніки, виявленої, скажімо, у російських ракетах, що впали на Україну, (вони) справді почнуть робити більше щодо цього", - вважає він.

Ракетна загроза Росії

Раніше повідомлялося, що Росія за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах змогла накопичити понад 1500 ракет з дальністю в 350 кілометрів і вище. Зокрема, "Іскандер-М" (балістичні) - 350, "Іскандер-К" (крилаті) - 210, Х-101 - 220, "Калібри" - 390, "Кинджали" - 70, Х-22 - 230, KN-23 (КНДР) - 45.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою. Окупанти заявляють, що задіяли ракету середньої дальності "Орешника".

Раніше аналітики ISW прогнозували, що Росія, можливо, повторить її запуск найближчими днями.

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