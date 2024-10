Деталі були вироблені американськими, британськими, швейцарськими та голландськими компаніями.

У північнокорейських ракетах, які Росія використовувала для нападу на Україну, виявлено компоненти, вироблені західними компаніями. Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт Незалежної антикорупційної комісії, у ракеті KN-23/24, збитій 7 вересня над Полтавською областю, було виявлено мікроконтролери, напівпровідники та інші елементи, вироблені щонайменше дев'ятьма західними виробниками.

За словами старшого наукового співробітника НАКО Вікторія Вишневської, західні компоненти включають інтегральні схеми, що мають вирішальне значення для систем навігації та зв'язку ракети, всі виявлені деталі підпадають під експортний контроль.

Більшість компонентів були вироблені американськими компаніями, такими як Analog Devices Inc. і Broadcom Inc. Однак деякі з них були виготовлені швейцарською TRACO Electronic AG, британською XP Power Ltd. і голландською NXP Semiconductors N.V. минулого року.

У відповідь на запит Bloomberg Analog Devices, Broadcom і NXP заявили, що не продавали жодних компонентів у Північну Корею. Broadcom також заявила, що такі компоненти часто підробляють.

Ракети KN-23 - це балістичні ракети малої дальності, розроблені Північною Кореєю. Їхня дальність оцінюється приблизно в 450-600 кілометрів. Ці ракети можуть бути оснащені як звичайними, так і ядерними боєголовками. За дизайном і характеристиками вони нагадують російські ракети "Іскандер-М".

Північна Корея давно постачає Росії озброєння для її війни проти України. Крім того, на окупованих територіях України перебуває певний контингент північнокорейських інженерів. Також партизанський рух АТЕШ повідомив, що Росія почала підготовку артилеристів на північнокорейських САУ.

