Колись грізні російські дрони 'Ланцет' стали безпорадними на фронті, - ЗМІ

У перші роки війни саме "Ланцети" були чи не говоловною загрозою для української артилерії.

Російські дрони "Ланцет", які стали великою проблемою для ЗСУ в перші роки війни, сьогодні фактично втратили свою актуальність. Про це повідомляє видання Defence Blog із посиланням на заяву проросійського бойовика Павла Губарєва.

Зокрема, наводиться приклад російського підрозділу "Спарта", який застосував близько 100 ударних безпілотників "Ланцет" протягом трьох місяців, однак уразити вдалося лише три цілі. Як стверджує Губарєв, зокрема вдалося підбити самохідну артилерійську установку, бліндаж піхоти та придорожній магазин. Решту безпілотників переважно знищила українська ППО, а частина була втрачена через проблеми з координацією між російськими підрозділами.

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За оцінкою Губарєва, один "Ланцет" коштує від 3 до 5,5 млн рублів, або приблизно $37–67 тис. Таким чином, на запуск близько сотні апаратів витратили орієнтовно 300–500 млн рублів – від $3,7 млн до $6,1 млн.

Відповідальність за низьку результативність Губарєв поклав на російське командування, а не на операторів безпілотників. "До технічного боку запусків БпЛА запитань немає: бійці сумлінно й належним чином виконали свою роботу. Запитання є до командирів", – заявив він.

За словами Губарєва, командири використовували дорогі дрони без належної підготовки, доповідаючи керівництву про нібито успішні результати.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, Сили оборони України під час атаки на Липецьк 24 жовтня, ймовірно, використали досі невідомі безпілотники, які могли слугувати приманками для перевантаження російської ППО або виявлення її позицій. Уламки одного з дронів впали на автостоянку, спричинивши пожежу кількох автомобілів.

Також ми розповідали, що російські війська частково навчилися протидіяти ударним дронам Hornet, які були ключовим елементом української операції "Логістичний локдаун". Через це серед військових знизився ажіотаж навколо Hornet, що раніше вважалися одним із найефективніших засобів на фронті.

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