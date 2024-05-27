Зафіксовано перший випадок того, що російські окупанти застосували високоточні "Каїм-5" в Україні.

Іранська влада вперше поставила Росії новітні авіабомби для ударів по Україні.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке, вивчивши відеозапис із Курської області, де розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. За даними аналітика, саме цей дрон ніс новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5").

Примітно, що в самому Ірані їх взяли на озброєння лише п'ять років тому. "Судячи з усього, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав", - зазначив Репке.

Відео дня

До цього випадку російські окупанти не застосовували високоточні "Каїм-5" в Україні. За словами Репке, їхнє використання вказує на "новий рівень" військової співпраці Тегерана і Кремля.

Іранська зброя у окупантів: Mohajer-6

Учора стало відомо, що окупанти втратили один зі своїх розвідувально-ударних безпілотників типу Mohajer-6, закуплених в Ірану. Тоді Defense Express із посиланням на російські пабліки повідомило, що падіння сталося в Курській області.

Раніше іранські ЗМІ стверджували, що ці "розумні" бомби, залежно від висоти польоту, можуть знищувати цілі на відстані від 12 до 20 км, і що також є "невідомий" тип цієї бомби, дальність якої було збільшено вдвічі - до 40 км.

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