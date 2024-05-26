Росіяни втратили один зі своїх розвідувально-ударних безпілотників.

Російські окупанти втратили один зі своїх розвідувально-ударних безпілотників типу Mohajer-6 номер ER-858, який РФ закуповувала в Ірану. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на російські пабліки.

Зазначається, що дрон "приземлився" у Курській області.

"На кадрах можна побачити, що безпілотник був озброєний авіабомбами Ghaem-5 — як раніше стверджували іранські ЗМІ, залежно від висоти польоту, авіабомби типу Ghaem можуть знищувати цілі на відстані від 12 до 20 км, і що також є "невідомий" тип бомби Ghaem-5, дальність якої була збільшена вдвічі — до 40 км", - пише ЗМІ.

Видання зазначає, що останнім часом Mohajer-6 доволі рідко фігурував у новинах у контексті його використання безпосередньо з території РФ, бо раніше окупанти використовували його здебільшого в небі над Чорним морем для розвідки, коригування ударів по південно-західному узбережжю, а також з метою запобігання атакам на кораблі ЧФ РФ.

"Тепер ми маємо випадок, коли Mohajer-6 впав вже безпосередньо у РФ, і тут можна обережно припустити, що ворог ймовірно має та ймовірно реалізує плани використання цих безпілотників для підтримки своїх наступальних дій на Харківщині або ж й навіть для завдання ударів по Сумщині. І також, звичайно, проведення розвідки та спостереження", - йдеться у матеріалі.

Втрати РФ - останні новини

Напередодні ЗСУ потужно оновили втрати РФ. Зокрема, минулої доби Росія втратила на війні ще 1110 окупантів та один літак. Загальні втрати у живій силі вже перевищили 501 тис. військових вбитими та пораненими.

Загалом у суботу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Ворог завдав по території України п’ять ракетних та 34 авіаційні удари, а також застосував 381 дрон-камікадзе.

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