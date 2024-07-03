За деякими даними, китайські дрони ще не використовувалися проти України.

Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, аналогічний іранському "шахеду".

Про це видання Bloomberg повідомляє з посиланням на європейських чиновників, знайомих із ситуацією. Вони припустили, що це ознака того, що Китай наближається до надання такого роду летальної допомоги РФ, про що раніше попереджали західні політики.

Чиновники на умовах анонімності розповіли, що торік компанії домовилися про співпрацю з випуску іранських "шахедів", а цьогоріч розпочали розробку і тестування в рамках підготовки до відправки в РФ. За їхніми даними, китайські дрони ще не використовувалися в Україні.

Відео дня

За словами чиновників, деякі країни вважають, що надання Росії дронів для наступальних цілей перетне межу і призведе до летальної допомоги.

Видання зазначило, що РФ покладається на Китай у плані постачання критично важливих деталей і компонентів. Чиновники акцентували, що викликає занепокоєння те, що Китай може виробляти безпілотники, подібні до "шахеду", набагато швидше, ніж ті самі Іран або РФ.

Офіційні особи не навели даних про розроблюваний дрон, але китайські оборонні сайти і кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за описом зовні схожий на іранський БПЛА Shahed 136.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китайська влада всіма силами прагне переконати весь світ, що займає нейтральну позицію в питанні війни РФ проти України. Однак з-під тишка Китай допомагає Росії вести цю війну.

До Пекіна неодноразово приїжджали європейські та американські чиновники, щоб напоумити владу піднебесної не співпрацювати з Кремлем. Однак ці спроби ні до чого не привели. Так, у квітні агентство Bloomberg News повідомило, що Китай надає росіянам супутникові знімки для військових цілей, мікроелектроніку і верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: