Загалом, як зазначає The New York Times, майже 70 китайських експортерів продали в Росію 26 різних марок китайських безпілотників після вторгнення.

Поки в Україні триває велика війна, Китай допомагає Росії поповнити запаси безпілотників. Як повідомляє видання The New York Times, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну КНР відправила РФ безпілотників на понад 12 мільйонів доларів, що свідчить про "тиху співпрацю" між цими країнами.

Поставки продукції DJI, найвідомішого у світі виробника дронів, й низки менших компаній, часто надходили через дрібних посередників та експортерів, пише NYT.

"Складні канали збуту та "розмиті" описи продуктів в експортних даних також ускладнюють остаточне визначення того, чи є компоненти США в китайських продуктах, що може бути порушенням американського експортного контролю. Й офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і Білорусь", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, як зазначає The New York Times, майже 70 китайських експортерів продали в Росію 26 різних марок китайських безпілотників після вторгнення. Другим за величиною брендом з продажу безпілотників був Autel, китайський виробник дронів з дочірніми компаніями у США, Німеччині та Італії.

Представник DJI сказав, що компанія не може знайти жодних записів про будь-які прямі продажі в Росію з 16 квітня 2022 року. За його словами, компанія припинила всі поставки та операції у РФ та Україні з початку війни та має "чіткі протоколи", щоб гарантувати, що вона не порушує санкції США.

У заяві, надісланій електронною поштою, компанія Autel заявила, що не знає про будь-які продажі в Росію та проводить внутрішнє розслідування з цього приводу.

Ймовірні поставки Китаєм зброї Росії

У лютому офіційні особи США, наближені до розвідки, повідомляли CNN, що Китай веде подвійну гру, публічно називаючи себе прихильником миру, але водночас все ближче підходячи до рішення про надання летальної військової допомоги Росії.

Як повідомляло видання Politico, китайські компанії, у тому числі пов'язана з урядом у Пекіні, відправили російським організаціям 1000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання, яке може бути використано у військових цілях, включаючи деталі для дронів і бронежилети.

МЗС Китаю заявляло, що США "не мають права читати лекції" про постачання зброї до Росії. Та й загалом Пекін постійно запевняє, що не надає підтримки Росії щодо війни проти України.

20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Москви на зустріч з Путіним після видачі останньому ордера МУС на арешт.

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