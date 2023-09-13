Влада Німеччини передала нову партію військової допомоги для України. Українська армія отримає танки для розмінування, бойові машини піхоти Marder та снаряди.
Згідно з інформацією, оприлюдненій на сайті німецького уряду про військову допомогу Україні, до пакету допомоги увійшли:
- 20 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;
- 3 тисячі снарядів калібру 155 мм;
- два танки для розмінування Wisent 1;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
- система спостереження супутникового зв'язку;
- дві мобільні антенно-щоглові системи;
- 10 систем виявлення дронів;
- сідельний тягач 8x8 HX81 і чотири напівпричепи;
- п'ять вантажопідйомних машин 8x8;
- деять одиниць автомобільної техніки;
- три машини швидкої допомоги;
- 1,5 мільйона патронів.
Позиція Німеччини у війні Росії проти України - останні новини
Офіційний Берлін активно підключився до допомоги Україні в боротьбі з російськими окупантами. В основному Німеччина брала участь у поставках військової та гуманітарної допомоги, а також прихистила українських біженців.
В одному з останніх пакетів допомоги Берлін поставив Києву партію"свіжих" снарядів до зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, з якими були проблеми через малі запаси.