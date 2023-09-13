Німеччина відправила Україні нову партію військової допомоги / скріншот

Влада Німеччини передала нову партію військової допомоги для України. Українська армія отримає танки для розмінування, бойові машини піхоти Marder та снаряди.

Згідно з інформацією, оприлюдненій на сайті німецького уряду про військову допомогу Україні, до пакету допомоги увійшли:

  • 20 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;
  • 3 тисячі снарядів калібру 155 мм;
  • два танки для розмінування Wisent 1;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
  • система спостереження супутникового зв'язку;
  • дві мобільні антенно-щоглові системи;
  • 10 систем виявлення дронів;
  • сідельний тягач 8x8 HX81 і чотири напівпричепи;
  • п'ять вантажопідйомних машин 8x8;
  • деять одиниць автомобільної техніки;
  • три машини швидкої допомоги;
  • 1,5 мільйона патронів.

Позиція Німеччини у війні Росії проти України - останні новини

Офіційний Берлін активно підключився до допомоги Україні в боротьбі з російськими окупантами. В основному Німеччина брала участь у поставках військової та гуманітарної допомоги, а також прихистила українських біженців.

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В одному з останніх пакетів допомоги Берлін поставив Києву партію"свіжих" снарядів до зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, з якими були проблеми через малі запаси.

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