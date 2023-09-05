Поставки відбуваються як за рахунок запасів Бундесверу, так і безпосередньо з конвеєра.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Як повідомляє канцелярія німецького уряду, йдеться про поставку боєприпасів та військової техніки, зокрема інженерної.

Зазначається, що новий пакет є частиною великої програми підтримки, яку ФРН надає Україні. Він включає поставки із запасів німецької армії та безпосередньо від промисловості.

Зокрема додатково будуть поставлені:

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10 тисяч снарядів для зенітних установок Gepard;

броньований мостоукладач Beaver;

4 автомобілі для охорони кордону;

20 тисяч захисних окулярів для солдатів;

4 важкі тягачі з причепами для транспортування танків;

32 вантажівки Zetros;

понад 8,5 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;

27 тисяч 40-мм мінометних снарядів.

Військова допомога Україні – останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні стало відомо, що Німеччина поставила Україні першу партію щойно вироблених снарядів до зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Досі саме із цими боєприпасами були проблеми, адже їх виробляє нейтральна Швейцарія. Ця країна відмовлялася поставляти Україні свою зброю через небажання порушувати свій нейтралітет.

Крім того, ми розповідали, що наступного тижня Білий дім оголосить про новий пакет військової допомоги для України, який вперше передбачатиме постачання снарядів зі збідненим ураном. Точна вартість пакета поки невідома, але його оцінюють від $240 до $375 мільйонів.

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