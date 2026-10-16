Україна повертає танки на поле бою, вигадуючи нові способи їх захисту, – Forbes

Доки росіяни змушені ходити в штурм пішки, українська армія знову застосовує танки в наступі.

Українські військові почали застосовувати нову тактику використання бронетехніки, яка дає змогу проводити обмежені механізовані маневри попри постійну загрозу російських безпілотників. Ідеться про поєднання танків і бойових машин піхоти з дронами супроводу та додатковим протидроновим захистом. Про це пише Forbes.

Як розповідає автор публікації, танки відігравали важливу роль на початковому етапі повномасштабного вторгнення Росії. Однак поширення ударних безпілотників поступово обмежило застосування бронетехніки, змусивши обидві сторони частіше покладатися на піхотні операції. І ось тепер українці перевинайшли застосування танків в нових умовах.

Приклад нового підходу демонструє відео, опубліковане українським військовим блогером і, ймовірно, пов’язане з діями 475-го окремого штурмового полку. На кадрах український танк і бойова машина піхоти Bradley рухаються дорогою під атаками російських дронів, водночас продовжуючи обстрілювати виявлені цілі.

Відео дня

Бронетехніку супроводжують українські FPV-дрони, які перехоплюють безпілотники противника. В одному з епізодів український дрон змінює траєкторію російського FPV, переслідує його та знищує до того, як той дістається бронемашин. Попереду також діють важкі бомбери Vampire, які розвідують позиції ворога та скидають боєприпаси на ймовірні місця розташування російських військових.

Додатковий захист забезпечує так звана "їжакова" броня – конструкція з металевих стрижнів, що виступають за межі корпусу машини. Вона має змушувати дрони детонувати на відстані від основної броні. На відео Bradley зазнає удару дрона типу "Молнія", однак, судячи з кадрів, отримує незначні пошкодження та продовжує рух.

"Поєднання супроводу дронами та "їжакової" броні створює багаторівневу оборонну стратегію проти різних типів загроз з боку безпілотників", – констатує автор публікації.

За оцінкою автора, українські військові використовують невеликі групи – по дві-три бронемашини. Це полегшує прикриття з повітря, адже великі колони простіше виявити, а для їхнього захисту потрібно більше дронів та операторів.

Водночас тактика має вразливості. Під час перехоплення ворожих безпілотників можуть виникати прогалини в прикритті, а дронам Vampire доводиться періодично повертатися для поповнення боєкомплекту й заряджання батареї. Додаткова броня також не гарантує повної безпеки: повторні удари здатні зрештою вивести машину з ладу.

Новий підхід Україна застосовує на тлі успішних контрнаступів на кількох ділянках фронту, зокрема у Харківській та Донецькій областях. Повернення танків може допомогти ЗСУ знищувати укріплені позиції прямим вогнем, тоді як дрони забезпечуватимуть розвідку та прикриття. Однак перетворення локальних успіхів на масштабні прориви залишається складним завданням через щільне застосування російських безпілотників.

На думку оглядача, подальша ефективність бронетанкових операцій залежатиме від того, яка сторона зможе забезпечити локальну перевагу в повітрі за допомогою дронів. Росія також може переймати українські напрацювання, що посилить конкуренцію в розвитку засобів захисту бронетехніки та ураження машин противника.

Війна в Україні

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