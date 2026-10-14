Україна звільнила одразу кілька населених пунктів на Донбасі, - DeepState

Також українські захисники повернули контроль поблизу частини населених пунктів.

Сили оборони України звільнили одразу три населені пункти на Лиманському напрямку. Про це повідомляють аналітики DeepState.

За даними експертів, українські захисники звільнили Колодязі, Липове та Зелену Долину на Донеччині. Крім того, на цьому ж напрямку, Сили оборони повернули контроль поблизу Ставків та Шандриголового.

Зазначимо, що всі населені пункти знаходяться північніше Лиману, де Сили оборони раніше вже мали успіхи в межах операції "Вівальді". Згідно з мапою, загальна площа звільнених територій у цьому регіоні вже складає 88,17 квадратних кілометрів, майже повністю зрізавши російський виступ північніше Лиману.

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Тим часом у Третьому армійському корпусі, який тримає оборону в районі Лиману, підтвердили успіхи Сил оборони. Там заявили, що українські захисники повернули близько 101 кв км території. У корпусі зазначили, що йдеться вже про четвертий етап операції, під час якої росіяни втратили близько 3000 солдатів.

"Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі а також захистили трасу Харків – Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання "Запад" і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий", – заявив бригадний генерал Андрій Білецький.

Ситуація на фронті: інші важливі новини

Раніше колишній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Україна фактично зламала потенціал Росії до наступу. Він наголосив на тому, що наразі РФ вже зазнала таких втрат, що вона майже неспроможна проводити якісь активні наступальні дії.

Попри це, за даними Reuters, Путін й надалі ставить за умову передачу йому всієї території Донецької області в обмін на мирні переговори. За даними видання, йдеться про 11% підконтрольної Україні території, захоплення яких Путін зможе представити своєму народові як перемогу у війні.

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