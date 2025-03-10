Україна була найбільшим імпортером зброї в період з 2020 по 2024 рік.

Війна в Україні допомогла США посилити домінування у світовій збройовій промисловості. Згідно з дослідженням, експорт зброї зі США в період з 2020 по 2024 рік зріс більш ніж на одну п'яту порівняно з попереднім п'ятирічним періодом, досягнувши 43 відсотків від загальносвітового обсягу.

Як пише The Washington Post, згідно з оцінками Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), який опублікував дослідження, на частку США в середньому припадало 35 відсотків світового експорту зброї протягом останніх двох десятиліть, що робить нещодавній сплеск незвичайним.

"США перебувають в унікальному становищі, коли йдеться про експорт зброї. Складаючи 43 відсотки, їхня частка у світовому експорті зброї більш ніж у чотири рази перевищує частку наступного за величиною експортера - Франції", - сказав Метью Джордж, директор програми з передачі зброї в SIPRI.

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Зазначається, що Україна, в яку Росія вторглася в лютому 2022 року, була найбільшим імпортером зброї в період з 2020 по 2024 рік, при цьому обсяг імпорту майже в 100 разів перевищив обсяг імпорту в період з 2015 по 2019 рік. Імпорт зброї до європейських держав зріс на 155 відсотків у той самий період, чому сприяли побоювання експансіонізму Кремля і тиск з боку Сполучених Штатів з метою переозброєння.

"Трамп був агресивним промоутером продажів зброї у свій перший термін", - сказав Вільям Д. Хартунг, експерт з торгівлі зброєю, який не брав участі в дослідженні SIPRI.

Він додав, що Трамп став на бік постачальників зброї, навіть коли вбивство саудівськими агентами оглядача Washington Post Джамаля Хашоггі призвело до закликів припинити продажі в Ер-Ріяді.

"Зворотний бік у тому, що продажі вже настільки високі, чи зможе він перевершити їх?" - сказав Хартунг.

Дослідження показало, що військова допомога Україні стала благом для виробників зброї США. Більша частина американської зброї, відправленої в Україну, надійшла через президентські повноваження зі скорочення, відповідно до яких Сполучені Штати відправляють обладнання зі своїх запасів, або через іншу програму, яка використовує фінансування для закупівлі зброї безпосередньо у виробників США.

Вплив війни в Газі на світову торгівлю зброєю є менш виразним у даних SIPRI, які відстежують постачання зброї, а не оголошення.

За словами Джорджа, "зазвичай існує затримка" між оголошенням про продажі та допомогу і їх постачанням. Він додав, що якби вартість експорту зброї США в Україну і в Ізраїль було виключено з даних SIPRI, то частка Сполучених Штатів у світовому експорті зброї в період з 2020 до 2024 року все одно становила б 37 відсотків, що зробило б їх найбільшим світовим експортером.

Згідно з даними SIPRI, експорт російської зброї різко скоротився на 64 відсотки за останній п'ятирічний період. Хоча вторгнення Кремля в Україну призвело до широкомасштабної дипломатичної ізоляції та економічних санкцій щодо Росії, SIPRI виявив, що спад, мабуть, передував війні, з історичними мінімумами обсягів експорту в 2020 і 2021 роках. Пітер Веземан, старший науковий співробітник SIPRI, зазначив:

"Два найважливіших відносини Росії у сфері торгівлі зброєю вже ослабли до 2022 року: Індія дедалі більше віддавала перевагу іншим постачальникам, а Китай закуповував більше зброї з власної збройової промисловості, яка зростає".

Призупинення допомоги США для України

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила постачання зброї та обмін розвідданими, які мали вирішальне значення для опору України в протистоянні з Росією. Як писав The Wall Street Journal, вплив цієї зупинки спочатку буде обмеженим, але з часом обрушиться на Україну "каскадом" і позбавить ЗСУ найефективнішої зброї.

За словами обізнаного джерела, на США припадає більше половини іноземних поставок 155-мм артилерійських снарядів Україні.

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