Якість зброї та техніки погіршуватиметься, оскільки її не можна буде відремонтувати або замінити.

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила постачання зброї та обмін розвідданими, які мали вирішальне значення для опору України в протистоянні з Росією. Як пише The Wall Street Journal, вплив цієї зупинки спочатку буде обмеженим, але з часом обрушиться на Україну "каскадом" і позбавить українців найефективнішої зброї.

Основний безпосередній ефект відчуватиметься через припинення розвідувальної діяльності, що обмежить здатність України завдавати точних дальніх ударів. Наслідки від відсутності поставок свіжої зброї проявляться довше, але будуть каскадними і посилюватимуться, сказав представник США.

ЗСУ можуть бути змушені відступити

Оборонна стратегія України заснована на знищенні російських військ і озброєння до того, як вони досягнуть українських передових окопів.

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За словами обізнаного джерела, на США припадає більше половини іноземних поставок 155-мм артилерійських снарядів Україні. При цьому навіть з американськими снарядами Україна наразі може випустити один на кожні три, які випускає Росія.

Франц-Штефан Гаді, аналітик з питань оборони з Відня, сказав, що це може призвести до тактичного відступу в деяких районах, хоча він вважає, що фронт може втриматися в найближчій перспективі.

"Загалом це не катастрофічно", - сказав він. "Залежність від США у 2025 році набагато менша, ніж у 2022 або 2023 році".

Далекобійні удари

ЗСУ значною мірою залежать від США в плані ракет і снарядів, які можуть точно вражати російські позиції, таких як HIMARS. Саме нестача ракет до цих систем, можливо, найбільше вплине на Україну, за нею слідують артилерійські снаряди і ракети ППО, сказав колишній високопосадовець США, який брав участь у поставках в Україну.

Результатом далекобійних ударів є зниження тиску на передові позиції, оскільки вони зменшують кількість і швидкість, з якою Росія може перекидати людей і техніку на поле бою, сказав колишній головний командувач НАТО Філіп Брідлав.

Крім того, удари на великі відстані залежать від розвідки США, яка допомагає визначати цілі та надавати точні дані про місцезнаходження, тому припинення розвідки вплине на удари ще до того, як закінчаться боєприпаси.

Найефективніша зброя буде виходити з ладу

Втрата американських боєприпасів посилюватиметься поступовим погіршенням якості вже поставленої зброї, якщо її не можна буде відремонтувати або замінити.

Зокрема, це стосується гаубиці M777, яка є улюбленою зброєю українських артилеристів, сказав заступник командувача ракетних і артилерійських військ України полковник Сергій Мусієнко.

В Україну було відправлено 180 одиниць M777, більше, ніж будь-якої іншої артилерії. Майже всі надійшли зі США.

Хоча європейські країни пізніше відправили Україні нові САУ, але багато українців, як і раніше, віддавали перевагу M777, тому що вони були прості у використанні, рідко ламалися і в разі пошкодження їх можна було швидко полагодити. Український запас M777 у середньому перебуває поза полем бою для ремонту вдвічі менше, ніж більш сучасна самохідна артилерія, зазначив один з українських чиновників.

Брак запасних частин також може в кінцевому підсумку прибрати з поля бою улюблені бойові машини піхоти багатьох українців - Bradley.

США поставили понад 300 Bradley, які більше не виробляються. Минулого року американські чиновники заявили, що вони мають намір надати тримісячний запас запчастин для обладнання, що відправляється в Україну.

Українські механіки вже стали експертами у виробництві власних запасних частин. Проте, це не завжди працює, зазначає WSJ. Наприклад, M777 виготовлено з титану, який важко зварювати і який не завжди доступний. Німецькі чиновники заявили, що спроби України використовувати іноземні деталі на своїх танках і гаубицях часто закінчувалися подальшим пошкодженням техніки.

ППО для України

Наразі у Європи немає на суходолі нічого, що могло б зрівнятися з можливостями американської системи Patriot зі знищення російських балістичних і гіперзвукових ракет.

В України близько п'яти систем Patriot, три з яких поставлені зі США. Тепер найбільшою проблемою для України стане отримання ракет американського виробництва, яких і так не вистачало.

Франція та Італія поставили систему протиракетної оборони Samp/T, яка була розроблена для боротьби з балістичними ракетами. Але після прибуття на Україну програмне забезпечення системи дало збій, і вона не змогла вразити балістичні ракети, за словами обізнаних джерел. За їхніми словами, незабаром в Україні також закінчилися ракети Aster, які використовує Samp/T.

Зупинка допомоги США - наслідки

Зупинка американської допомоги Україні вплине на здатність Сил оборони збивати російські ракети та завдавати ударів по російських військах у їхньому тилу.

Також УНІАН писав, що рішення Трампа призупинити передачу розвідувальної інформації Україні, ймовірно, вже зіграло на руку росіянам у рамках їхніх зусиль у Курській області.

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