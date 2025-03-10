Військові та аналітики стверджують, що українці почали локально відвойовувати території.

Українські сили змогли зупинити наступ Росії на сході Донецької області та почали поступово відвойовувати невеликі території, пише The New York Times з посиланням на українських військових та аналітиків.

Попри те, що Росія зберігає ініціативу та щодня здійснює десятки атак на східному фронті, її війська зазнали значного виснаження. Більш ніж 15 місяців активного наступу призвели до втрат у техніці та живій силі. Українські військові, у свою чергу, використовують ці обставини у своїх інтересах.

"Російські наступальні зусилля в Донецьку зупинилися в останні місяці через погану погоду, виснаження російських військ і ефективну адаптацію України до того, як російські війська воюють", - сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні.

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За його словами, хоча говорити про повну стабілізацію фронту ще зарано, ситуація значно покращилася завдяки інноваціям, які Україна застосовує для компенсації браку ресурсів.

Українські солдати очікують, що російські війська перегрупуються та активізують свої наступальні дії, особливо на тлі призупинення військової допомоги США та обміну розвідданими. Це може суттєво вплинути на перебіг бойових дій.

Питання обміну розвідданими стане однією з головних тем зустрічі українських та американських посадовців цього тижня. Це буде перша особиста зустріч на високому рівні після політичних розбіжностей між президентами Трампом і Зеленським у Білому домі 28 лютого. Зеленський повідомив, що переговори відбудуться у вівторок у Саудівській Аравії, а держсекретар Марко Рубіо представлятиме США. Також Зеленський анонсував зустріч із наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом у понеділок.

Західні військові експерти та американські офіційні особи прогнозують, що затримка у постачанні техніки матиме значний вплив на ситуацію на фронті. Водночас уже зараз відчувається брак розвідданих, що ускладнює удари по командних пунктах, логістичних центрах та скупченнях російських військ у тилу.

Загострення відчутне

Нестача розвідданих особливо відчутна в Курській області Росії, де російські та північнокорейські війська активізували наступ. Україна вважає Курськ стратегічно важливою точкою, яка може стати вагомим аргументом у можливих переговорах про завершення війни. Солдати, що воюють на передовій, підтверджують загострення ситуації.

Високопосадовець Міністерства оборони США, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що припинення обміну розвідданими обмежило можливості України у виявленні та знищенні російських цілей у Курську.

Кіт Келлог, генерал армії США у відставці та спеціальний представник США в Україні, визнав, що це рішення матиме "значний" вплив на дії України на полі бою.

Україна запропонувала часткове перемир'я в повітряних та морських операціях, визнавши, що деякі території можуть залишатися під російською окупацією. Водночас американські офіційні особи наголосили, що припинення підтримки триватиме доти, доки Київ не виконає певні вимоги Вашингтона.

Стратегічно важливе місто Торецьк залишається місцем запеклих боїв уже вісім місяців. Однак останніми днями українські війська почали просування в районі Торецька, здійснюючи локальні контратаки.

Російські сили увійшли до міста у серпні 2024 року, коли українські війська перебували під сильним тиском на східному фронті. Критична нестача військ та боєприпасів, посилена шестимісячною затримкою американської допомоги, дозволила Росії захопити близько 1600 квадратних миль української території у 2024 році.

Попри це, українські війська завдають значних втрат противнику завдяки широкому використанню безпілотників, які допомагають компенсувати нестачу артилерії.

Лейтенант Микола, офіцер 5-ї десантно-штурмової бригади України, який воює на передовій з 2022 року, зазначив:

"Ми все ще тримаємося майже на тому ж рівні".

Росія готується до нового наступу - що повідомлялося

Нагадаємо, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявляв, що Росія готується до весняно-літнього наступу:

"Ми повинні розуміти, що ворог зараз закладає основи наступного весняно-літнього наступу на території нашої країни. Сподіватися на те, що Путін готовий поступитися своїми амбіціями, мабуть, не варто. Абсолютно чітка артикуляція всіх керівників Кремля не залишає жодних сумнівів".

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