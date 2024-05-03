У публічному просторі є чимало даних про те, скільки компонентів і яких саме західних фірм виявляють у російських ракетах, але немає інформації про саме російські комплектуючі.

Росія активно намагається замінити західну електроніку, необхідну для виготовлення озброєння, на власну, зокрема, про це свідчить результат розбірки систем навігації ворожих ракет. Проте на це чомусь досі не звертають уваги.

Як пише видання Defense Express, компоненти російського виробництва були виявлені у блоках супутникової навігації СН-99. Їх знайшли в крилатих ракетах типів "Калибр", Р-500 комплексу "Искандер-К", Х-59 та Х-101.

"Це не означало, що рашисти різко отримали можливість взагалі відмовитись від використання контрабандної електроніки для своїх ракет, якраз навпаки – в тих же СН-99 було виявлено і значну кількість компонентів західного виробництва. Однак це вказувало і на те, що ворог має явні успіхи у заміщенні "зовнішніх" поставок, готуючись до того, що санкції Заходу могли бути сильнішими, аніж виявилось по факту", – йдеться у матеріалі.

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Аналітики видання зазначають, що це свідчить про те, що зараз робота російського ВПК йде одночасно за двома векторами – максимальна експлуатація зовнішнього ресурсу та нарощення власних спроможностей. І парадоксальним є той факт, що ця тенденція поки що не потрапила в поле зору інших коментаторів, адже у публічному просторі є чимало даних про те, скільки компонентів і яких саме західних фірм продовжують виявляти дослідники у ракетах та "Шахедах", які РФ використовує у війні проти України.

"В свою чергу, є доволі показові цифри по російській офіційній статистиці виробництва за І квартал 2024 року, які в своїй публікації згадує аналітик Jamestown Foundation Павєл Лузін. Там зокрема заявляється, що виробництво напівпровідників та їх елементів виросло до 14,14 млн одиниць (порівняно із 10,9 млн одиниць в І кварталі 2023 року). Але такий стрибок по цифрах той же Лузін пояснює виключно ростом поставок до РФ в обхід санкцій", – акцентує Defense Express.

Також видання звернуло увагу на поступового росту обсягу виробництва целюлози та нітрату амонію, які необхідні для виробництва вибухівки для тих же ракет чи снарядів.

Виготовлення зброї в Росії: останні новини

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський каже, що в Росії є можливості для виготовлення ракет "Кинджал". Він наголосив, що росіяни працюють в напрямку імпортозаміщення та почали робити власну електроніку.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія вже виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж їй потрібно на фронті. Відповідно, частина виготовленого озброєння накопичується на складах.

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