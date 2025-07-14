Передача Україні нових озброєнь може стати сигналом для Москви, що Трамп "серйозно розчарований" Путіним.

Сполучені Штати Америки, на додачу до батарей Patriot, розглядають продаж країнам-членам НАТО ракет малої дальності, гаубичних снарядів і ракет середньої дальності класу "повітря-повітря", які потім будуть передані Україні.

Про це пише CNN із посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів. Зазначається, що рішення Трампа щодо озброєнь є "багатогранним". Він намагається захистити себе від політичної критики, оскільки зброя буде не просто передана Україні, а продана європейським країнам для подальшої передачі Києву.

Видання зазначило, що вартість одного ракетного комплексу Patriot становить біля 1 млрд доларів. Американський президент вже оголосив про прибуток для США в рамках цієї схеми. До того ж, доставити в Україну системи Patriot, які вже знаходяться в Європі, буде швидше, ніж перевозити їх зі Сполучених Штатів або виготовляти нові на американському заводі.

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На думку деяких американських чиновників, передача Україні нових озброєнь може стати сигналом для Москви, що Трамп "серйозно розчарований" російським диктатором Путіним.

"Він серйозно розчарований Путіним. Він хоче показати, що серйозно налаштований на припинення війни, і, можливо, це покаже Путіну, що настав час почати переговори", – зазначив неназваний американський чиновник.

Представник Білого дому також сказав журналістам, що коли Трамп говорив про вторинні мита, якщо не буде досягнено припинення вогню протягом 50 днів, він мав на увазі 100% мита щодо Росії і вторинні санкції проти інших країн, які купують російську нафту.

Війна в Україні і США

Донедавна президент США Дональд Трамп не робив жодних заяв щодо надання зброї Україні. Та кілька днів тому все змінилося, і ЗМІ писали про кілька варіантів, серед яких і передача зброї в рамках президентських повноважень.

14 липня під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп оголосив про відправку 17 ЗРК Patriot в Україну. За його словами, більша частина цих систем буде на полі бою.

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