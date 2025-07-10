За цією програмою постачала зброю Україні і попередня американська адміністрація.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше за час другої каденції планує використати президентські повноваження (PDA) для постачання озброєння Україні. Про це з посиланням на обізнані джерела пише Reuters.

Зазначається, що це свідчить про нову зацікавленість президента США в захисті України. Команда Трампа визначить, яку зброю з американських запасів можна відправити в Україну в рамках цієї програми.

Одне з джерел повідомило, що може йтися про зброю на загальну суму близько 300 мільйонів доларів.

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Автори нагадали, що днями Дональд Трамп заявив, що США надішлють Україні більше зброї. Джерела припускають, що новий пакет озброєння може включати ракети до Patriot і ракети середньої дальності. Проте рішення про точний перелік обладнання ще не прийнято – це має статися на зустрічі в четвер.

"Досі адміністрація Трампа відправляла лише зброю, санкціоновану колишнім президентом Джо Байденом, який був рішучим прихильником Києва. Президентські повноваження на скорочення озброєнь дозволяють президенту брати озброєння зі своїх запасів, щоб допомогти союзникам у надзвичайних ситуаціях", – пояснюється в матеріалі.

Пентагон і Білий дім не відразу відповіли на запит про коментарі.

Позиція адміністрації США щодо допомоги Україні

Агентство пише, що позиція Дональда Трампа щодо підтримки України була непослідовною. Іноді він критикував американські витрати і прихильно відгукувався про Росію, але також часом висловлював підтримку Києву і критикував Кремль.

Зараз у Вашингтона залишилося 3,86 мільярда доларів на програму президентських повноважень на надання допомоги Україні. Останній раз попередній президент США Джо Байден виділив за цією програмою $500 млн ще 9 січня.

Зазначається, що головними пріоритетами для України є ракети-перехоплювачі для Patriot та GMLRS. Зброя може бути доставлена на лінію фронту протягом декількох днів, оскільки її запаси розміщені в Європі, додають автори.

Допомога Україні: ви могли це пропустити

Державний секретар США Марко Рубіо пообіцяв "креативно" передати Україні ЗРК Patriot. За його словами, Вашингтон обговорить з союзниками по НАТО, чи не можуть країни Європи передати Києву наявні системи протиповітряної оборони.

Тим часом було підписано угоду, в рамках якої Україна отримає 5 тисяч ракет протиповітряної оборони від британської компанії Thales. Компанія отримала гарантоване фінансування на їх виробництво.

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