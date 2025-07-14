Німеччина хоче купити дві системи Patriot для України, - Bloomberg

З цією метою міністр оборони країни прямує на переговори у Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп анонсував постачання додаткових систем Patriot та ракет для них Україні. На тлі цього анонсу у Вашингтон летять генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Bloomberg.

Передбачається, що у понеділок, 14 липня Рютте зустрінеться з Трампом, щоб обговорити постачання Україні систем Patriot. Столицю США з такою ж метожю відвідає Пісторіус.

"Берлін веде переговори з адміністрацією Трампа щодо постачання Україні двох додаткових систем Patriot та покриття повних витрат на необхідні поставки", - зазначає видання.

Відео дня

Нові Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, в неділю Трамп заявив, що відправить в Україну ракети до ЗРК Patriot, заявивши, що вони необхідні для захисту країни.

"Я ще не домовився про кількість, але у них будуть деякі (ракети до Patriot - УНІАН), тому що їм потрібен захист. Але Європейський союз платить за це", - сказав президент США, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи поставлять США Україні додаткові ракети для України.

За даними американських ЗМІ, Трамп оголосить у понеділок про новий план з озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: