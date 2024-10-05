Сотні тисяч російських чоловіків на війні, трудових мігрантів розлякали, а жінок на роботу брати не хочуть.

Російська військова промисловість страждає від гострого дефіциту кваліфікованих робітників, що частково пов’язано із традиційним небажанням брати жінок на такі підприємства. Про це пише Business Insider.

Зазначається, що наразі Росія витрачає на війну близько 40% свого федерального бюджету. Це вимагає величезної кількості військового обладнання та інфраструктури для підтримки армії.

У січні президент Росії Володимир Путін похвалився тим, що "лише за останні півтора року в оборонному секторі було створено понад півмільйона робочих місць". Проте створення робочих місць не означає, що всі вони були зайняті новими працівниками.

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Аналіз, опублікований цього тижня російською службою BBC, показав, що протягом одного місяця цього літа з’явилося близько 90 000 оголошень про роботу в оборонній промисловості із заробітною платою, значно вищою за середню. Наприклад, існує близько 18 600 вакансій для операторів верстатів з числовим програмним керуванням, але на ці посади надійшло лише 600 резюме, повідомляє видання.

Як пояснила експерт з російської оборонки Дара Массікот, Росія має одне невикористане джерело робочої сили для оборонної промисловості – жінок. Однак ще з радянських часів у Росії зберігається заборона наймати жінок на низку "важких" і "шкідливих" робіт, зокрема в оборонній галузі.

"Росія воліє імпортувати іноземну робочу силу та використовувати засуджених, замість того щоб змінити трудовий кодекс [1970-х років написання] і дозволити російським жінкам працювати на певних типах робіт", — каже Массікот.

Зараз Росія перебуває в негативній демографічній спіралі, яка виникла ще до епідемії COVID і масової мобілізації. Росії загалом не вистачає рекордні 5 мільйонів працівників у всіх секторах. Прогнозується, що скорочення робочої сили в Росії триватиме до 2040 року, каже Массікот.

Показово, що шалені державні витрати на військове виробництво – це єдине, що утримує російську економіку від обвалу в умовах санкцій, кажуть експерти.

Ситуація в російській економіці: останні новини

Як писав УНІАН, Росія з легкістю обходить європейські санкції, щоб вести війну проти України. Тисячі західних компаній використовують стандартні лазівки для роботи з РФ, тому що Захід не створив умови для покарання порушників цих санкцій.

Також ми розповідали, що Росія відчує дефіцит коштів для фінансування війни в Україні, якщо Саудівська Аравія виконає свої плани щодо збільшення видобутку нафти.

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