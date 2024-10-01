У минулому році виробництво зброї в нашій країні зросло втричі.

До кінця року Україна виготовить 1,5 млн дронів. Крім цього в країні почнеться експериментальний проект, направлений на сертифікацію шкіл операторів БПЛА.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. "‎Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес"‎, ‎– додав прем'єр. Навчені оператори дронів зможуть отримати відповідну військово-облікову спеціальність по спрощеній процедурі.

Денис Шмигаль підтвердив тезис про стрімке зростання виробництва української зброї. Зокрема, те, що у минулому році Україні вдалося збільшити виробництво втричі.

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Зараз зусилля Києва зосереджені, зокрема, на виробництві артилерійських систем та бронетехніки. Також Україна продовжує реалізовувати власну ракетну програму.

Нова зброя України ‎– що відомо

У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна випробувала власну балістичну ракету. Голова держави не вказав назву комплексу, втім, експерти припустили, що це може бути комплекс "Сапсан", також відомий як "Грім-2". Його побудували на базі твердопаливної балістичної ракети. Заявлений радіус дії "Грім-2" знаходиться на рівні 280 км, хоча є можливість створити варіант з радіусом до 500 км.

Ще одна українська новинка отримала назву "Паляниця". Про бойове застосування цієї ракети президент також повідомив у серпні цього року.

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