За словами президента, ворога було уражено.

У суботу, 24 серпня, відбулося перше і успішне бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця", ворога було уражено. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заходу до Дня Незалежності.

"Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї – української ракети-дрона "Паляниці". Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено", – сказав президент.

За його словами, ворогу буде дуже складно навіть вимовити, що саме "прилетіло".

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Розвиток українського озброєння

У серпні президент України Володимир Зеленський сказав, що за підсумками року Україна виготовить понад мільйон дронів, а за липень місяць українські Сили оборони застосували більше дронів, ніж ворог. Було прийнято рішення збільшити фінансування ракетної програми задля нарощення випуску ракет вітчизняного виробництва.

Від початку повномасштабної війни в Україні Сили оборони успішно використовують українську розробку Р-360 "Нептун". У серпні повідомлялося, що Румунія планує співпрацювати з Україною щодо розробки вітчизняних протикорабельних ракет Р-360 "Нептун" за прикладом інших країн Європи.

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