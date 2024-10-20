Лише наприкінці 2024 року Франція використала 300 мільйонів євро.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж для закупівлі військової техніки та зброї для України використовує гроші, отримані як відмотки від заморожених активів РФ.

"Лише наприкінці 2024 року Франція повернула 300 мільйонів євро (відсотки від заморожених активів РФ — ред.). На ці кошти було замовлено 12 нових гармат Caesar для постачання в Україну, а також 155-мм снаряди, ракети Aster, керовані бомби AASM, вогневі точки та ракети Mistral", — сказав він в інтерв'ю La Tribune dimanche 20 вересня.

Крім того, міністр сподівається, що інші країни Європи візьмуть приклад з Франції і також запровадять проекти навчання бійців ЗСУ. Наразі на їхніх полігонах перебуває 2 тисячі українців.

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"Я сподіваюся на це і працюю над цим. Нам потрібно мати можливість навчати солдатів, які поповнять цю бригаду — Анна Київська (королева Франції та донька Ярослава Мудрого, - УНІАН). Крім того, Україні необхідно створити понад десяток нових бригад — колосальне завдання! Ми прагнемо забезпечити їм найкращі військові характеристики, як з погляду доктрини, так і з погляду обладнання", — підсумував чиновник.

Війна в Україн - допомога Франції

Як повідомляв УНІАН, Франція навчить українських пілотів керувати літаками Mirage-2000. Україна отримає перші літаки "Міраж" на початку 2025 року.

Франція не виконає свою обіцянку передати до 3 мільярдів євро на військову допомогу Україні цьогоріч і перебуває на шляху до виділення лише "понад 2 мільярдів євро", додав Лекорню.

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