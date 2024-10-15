Міністр оборони Франції зазначив, що додаткові видатки на допомогу Україні до кінця року запитувати в парламенту не будуть.

Франція не виконає свою обіцянку передати до 3 мільярдів євро на військову допомогу Україні цьогоріч і перебуває на шляху до виділення лише "понад 2 мільярдів євро". Про це заявив у понеділок законодавцям міністр збройних сил Себастьєн Лекорню, повідомляє Politico.

"На початку 2024 року було ухвалено політичне рішення, що ця допомога може становити €3 млрд. Насправді, ми перевищимо €2 млрд, але не €3 млрд", - сказав Лекорню.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв спрямувати максимум €3 млрд на початку цього року - частина зусиль зі збільшення французької допомоги Україні після того, як Париж зазнав критики за те, що зробив менше, ніж інші країни, такі як Німеччина.

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Однак тепер Франція перебуває під тиском, щоб скоротити свій дефіцит, який може скласти 6 відсотків ВВП у 2024 році.

Очікується, що наступного року оборонний бюджет Франції сягне 50,5 млрд євро - одна з небагатьох статей бюджету, яка збільшиться. Однак у понеділок Лекорну повідомив законодавцям, що міністерство збройних сил припинить запитувати додаткові кошти наприкінці року на непередбачені видатки, пов'язані з розгортанням сил НАТО в Естонії та Румунії, або на допомогу Україні.

За словами Лекорну, допомога Україні в розмірі 300 мільйонів євро надходить із відсотків за замороженими російськими активами і буде використана для купівлі 155-мм артилерійських боєприпасів, самохідних гаубиць Caesar і палива. Від 400 до 600 мільйонів євро буде отримано за рахунок більш низьких темпів інфляції і використано для ремонту ракет SCALP і Aster для України.

Як Франція допомагає Україні

Минулого тижня французький президент привітав президента України Володимира Зеленського в Парижі, щоб обговорити його "план перемоги" і додаткову допомогу Україні. Напередодні візиту Зеленського Макрон привітав українських солдатів, які проходять підготовку на сході Франції в рамках французької ініціативи з навчання цілої бригади на французькому обладнанні.

Також очікується, що Франція надасть Києву винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року.

Загалом Париж надав Києву військову допомогу на суму 1,7 млрд євро 2022 року і 2,1 млрд євро 2023 року; це відстає від таких європейських країн, як Німеччина, Велика Британія і Швеція.

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