Франко-німецька група KNDS підписала контракт на постачання 12 САУ Caesar.

Україна отримає від франко-німецької групи KNDS велику партію самохідних артилерійських установок Caesar, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у Twitter (X).

"На полях промислового форуму в Києві KNDS підписала контракт на постачання 12 САУ Caesar", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що фінансування поставок здійснюється за рахунок коштів України.

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Лекорню додав, що ця угода є частиною зусиль зі збільшення оборонних потужностей Франції та спрямована на підтримку України в боротьбі з російською агресією.

САУ Caesar - новини

У січні 2024 року Франція сформувала артилерійську коаліцію на підтримку України. У коаліції двадцять п'ять країн, зокрема Бельгія. Вони домовилися поставити Україні ще 72 Caesar на додачу до шести, що вже були передані.

Раніше франко-німецька збройова група KNDS, виробник САУ Caesar, повідомила про створення філії в Україні.

Скільки саме установок САУ "Caesar" наразі перебуває в Україні - невідомо. Однак станом на квітень 2024 року стало відомо, що українська сторона втратила менше 10% створених у Франції самохідних артилерійських установок Caesar, встановлених на вантажівках, завдяки їхній великій мобільності.

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