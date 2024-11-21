ЗСУ використовують західне озброєння для створення більш складних та ефективних ударних "пакетів".

ЗСУ почали використовувати далекобійні ракети західного виробництва для атак по військових об'єктах на території Росії, що допоможе їм результативніше вести сучасну багатопрофільну війну.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), серія ударів України по РФ 19-20 листопада свідчить, що Сили оборони використовують надане союзниками озброєння для створення більш складних та ефективних ударних "пакетів".

"Під час обстрілів, Збройні сили України, зокрема, використовували ударні безпілотники дальнього радіусу дії та ракети Storm Shadow, і завдали ударів по різноманітним військовим цілям у російському тилу", - зазначили аналітики.

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Як додається, Україна вже довела свою ефективність у використанні БПЛА для завдання ударів по різноманітних військових цілях у російському тилу, включно з авіабазами, командними штабами й артилерійськими складами.

"Український арсенал уже вміщує повітряні та морські безпілотники, а також надані Заходом літаки F-16, системи HIMARS і балістичні ракети ATACMS. Хоча умови використання останніх систем досить обмежені, щоб дати максимальні переваги, які ЗСУ може отримати від їх застосування", - кажуть експерти у своєму звіті.

В Інституті вивчення війни зауважили, що ЗСУ потребують подальшої військової допомоги від союзників, а також вітчизняних інновацій та виробництва, щоб продовжувати успішно бити по російському тилу та завдавати ударів на полі бою від тактичного до оперативного рівня.

Далекобійна зброя для України

17 листопада The New York Times із посиланням на власні джерела повідомила, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території РФ.

Згодом газета Le Figaro повідомила про зняття заборони на використання ракет Storm Shadow.

Уже 19 листопада стало відомо, що Україна вперше вдарила по Росії ракетами ATACMS. Було уражено великий арсенал зброї недалеко від міста Карачев у Брянській області.

20 листопада Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Україна вперше атакувала територію Росії британськими ракетами Storm Shadow.

У Defense Express додали, що, ймовірно, ціллю був підземний бункер, де перебувало командування однієї з російських армій та генерали КНДР.

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