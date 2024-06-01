Досі розвідувальним БПЛА вдавалося успішно "ховатися" на недосяжній для звичайних дронів висоті.

Війна дронів в Україні набуває нових проявів та досягає нових рівнів. Схоже, незабаром основним засобом протидії ворожим дронам-розвідникам стануть дрони-винищувачі.

Сьогодні у мережі було опубліковано одразу два відео того, як українські дрони-камікадзе знищують ворожі дрони-розвідники. Перше відео опублікував телеграм-канал Combat footage UA: зафіксовано знищення російського ZALA 421-16E за допомогою FPV-дрона. На другому відео, яке опублікував волонтер Сергій Стерненко, український FPV знищує російського "Орлана".

"Це було ще кілька тижнів тому, але раз вже відео подібних ударів стали публічними, то варто і вам показати. (...) Поява повноцінного антидрон-комплексу на базі FPV – це тільки питання часу. Хоч це і непросто, але обовʼязково буде", – пише Стерненко.

Військово-аналітичне видання Defense Express додає, що не лише Сили оборони України, але також і російський агресор зацікавився можливістю знищення розвідувальних дронів за допомогою FPV-дронів.

Проблема боротьби з розвідувальними БПЛА ворога

Як писав УНІАН, російські дрони-розвідники типу "Орлан" є дешевими "розхідниками", і витрачати на них дефіцитні ракети наземних комплексів ППО чи ракети "повітря-повітря" – занадто дорого.

При цьому наземна ППО кулеметного типу не завжди може дістати розвідувальний дрон через те, що він літає на висоті кількох кілометрів і є надто малою мішенню. Найпростіші моделі FPV-дронів теж не могли цього зробити через відносно мало висоту польоту.

В теорії боротися з розвідувальними БПЛА можуть повільні легкомоторні літаки, і такі епізоди вже зафіксовано, зокрема в Одесі. Однак у безпосередній близькості до лінії фронту використання літаків є надто небезпечним через загрозу від ворожої ППО.

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