У передній частині корпусу нового БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у Збройних силах вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.

Як повідомила пресслужба відомства, корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемета з відстані 10 метрів.

Зазначається, що конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

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"Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів. Кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як пояснили в Міноборони, у новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні.

"З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм. БТР "Хорунжий" може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини", - поінформували в оборонному відомстві.

Зброя для ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в серпні Міноборони допустило до постачання у ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV, яку називають однією з найбезпечніших у світі. Buffalo MPV - інженерна машина Армії США, виготовлена за технологією MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок). Це клас військових автомобілів із підвищеним балістичним захистом. Машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючи крісла. Конструктивно бронеавтомобілі складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів.

Крім того, було допущено до постачання шведський бронетранспортер Pansarbandvagn 302 (PbV 302). Бойову машину на гусеничному шасі розробила компанія Hägglund & Söner. Вона знаходилась на озброєнні шведської армії до 2014-го. Відомо, що бронетранспортер застосовували у конфліктах в Боснії та Косово. Вага PbV 302 складає понад 13 тонн. Бронетранспортер оснащений широкими гусеницями, які дозволяють створювати менший тиск на ґрунт, ніж створює трактор.

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