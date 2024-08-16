Вона розроблена силами спеціального призначення України, "відповідаючи вимогам воєнного часу".

Україна розробляє власну бойову броньовану машину Інгуар-3, щоб конкурувати з американським обладнанням, таким як MaxxPro.

Як пише Business Insider, загартована українська бригада "Азов" випробувала нову українську бронетехніку. На кадрах, які опублікувала компанія-розробник Inguar Defence, видно видно, як бійці 6-го батальйону 12-ї окремої бригади спеціального призначення "Азов" керують "Інгуаром-3" у лісі Луганської області.

"Оснащена незалежною підвіскою, блокуванням диференціалів, системою підкачування шин і пристроями радіоелектронної боротьби, машина витримала суворі реалії сучасного бою", - заявили в компанії. Відео дня

Інгуар-3 був представлений на початку цього року. У той час компанія описувала її як "легку тактичну машину, розроблену для відмінних результатів у різних військових умовах". Вона розроблена силами спеціального призначення України, "відповідаючи вимогам воєнного часу".

Веб-сайт військових новин Defense Blog повідомив, що автомобіль має двигун потужністю 356 кінських сил, кілька камер і можливості нічного бачення, а також сталеву та алюмінієву броню, яка захищає пасажирів, не додаючи великої ваги. На машині встановлені засоби радіоелектронного глушіння безпілотників виробництва української компанії Quertus.

Досі Україна покладалася на надані Заходом бронемашини, такі як MaxxPro виробництва США, під час боротьби з вторгненням Росії. Машини відіграли ключову роль у захисті українських військових від мін та інших вибухових речовин на передовій. Вважається, що Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі.

За даними розвідувального сайту з відкритими джерелами Oryx, Україна отримала понад 1160 бронемашин від ​​своїх союзників. Україна використовувала їх для бойових перевезень, загальновійськових формувань з танками, прямих ударів по російських позиціях і для захисту мирних жителів поблизу лінії фронту.

На відео, яке опублікував у травні старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики Роб Лі, показано, як MaxxPro вижив після серії прямих російських вибухів на Донбасі.

А в червні минулого року український військовий розповів The Times, що два MaxxPro з його підрозділу постраждали від обстрілу та мінометного вогню в Херсонській області, але "всі, хто знаходився всередині, вижили".

Хоча українські військові високо оцінили Інгуар-3 і захист, який він пропонує, вони сказали, що в машині потрібне місце для додаткових солдатів і кріплень для особистої зброї.

Вони також сказали, що його антени можуть бути пошкоджені та зачепитися за перешкоди в лісистій місцевості. Inguar і Quertus, як повідомляється, працюють над оновленням.

Український оборонпром

Як повідомляв УНІАН, українські розробники створюють безпілотники, здатні під час бою "розмовляти" один з одним і битися "роєм", як одна команда.

Російські блогери скаржаться, що Сили оборони України значно перевершують армію окупантів за кількістю використовуваних безпілотників-камікадзе. Вони зазначають, що співвідношення БПЛА на фронті зараз приблизно 1 до 6, і не на користь окупантів.

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