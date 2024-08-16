Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання у Збройні сили України броньовану інженерну машину Buffalo MPV, яку називають однією з найбезпечніших у світі.
"Buffalo MPV - інженерна машина Армії США, виготовлена за технологією MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок). Це клас військових автомобілів із підвищеним балістичним захистом. Машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючи крісла. Конструктивно бронеавтомобілі складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів", - повідомляється на сайті міністерства.
Зазначається, що цей бронеавтомобіль є глибокою модернізацією відомого СASSPIR, який застосовували під час воєнних дій у Південній Африці з 1980-х, в Іраку та Афганістані. СASSPIR перебувають на озброєнні у арміях та силових структурах понад 10 країн світу. "Показово, що за час експлуатації у бойових умовах у жодному бронеавтомобілі цієї моделі, що зазнав вибухів та обстрілів, не було жодного загиблого", - йдеться у повідомленні.
За даними Міноборони, наразі інженерні бронеавтомобілі цієї моделі перебувають на озброєнні армій Канади, Франції, Італії, Пакистану та Великої Британії.
"Buffalo MPV належить до машин ІІІ категорії захисту по стандарту STANAG 4569 і витримує підрив на міні з силою вибуху, еквівалентною 20 кг тротилу. Вікна захищені 15-сантиметровим куленепробивним склом, а бронекапсула виготовлена з композитної броні, додатково захищеної кумулятивними решітками. Машина оснащена 9-метровим маніпулятором з вмонтованою камерою і сенсорами для знешкодження вибухових засобів", - додали вони.
Озброєння ЗСУ
Як повідомляв УНІАН, в липні Міноборони України дозволило експлуатацію української мобільної авторемонтної майстерні. Серед її переваг - компактність та гарна меневреність. Крім того, її можна встановлювати на шасі іноземних пікапів-позашляховиків.
Також раніше до експлуатації в українському війську допустили інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння з посиленою ходовою частиною.