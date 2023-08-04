Крім "пташок" військові отримали необхідне до них обладнання.

Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримав безпілотний авіакомпанлекс "Валькірія". "Пташка" здатна літати на відстань до 40 кілометрів.

"Вартість придбаного та наданого військовим розвідникам обладнання склала 2789200 гривень", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони в Telegram.

Всього українські розвідники отримали:

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один БпАК "Валькірія" з трьох безпілотників і наземної станції управління з ноутбуком і монітором для обробки інформації, комплект щогл і антен, карти пам'яті і ремкомплект;

п'ять додаткових бортів БПЛА "Валькірія";

п'ять потужних ноутбуків для обробки відео і фото.

Довідка УНІАН. Валькірія - безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва. БПЛА малопомітний для радарів, простий і надійний у використанні. Застосовується для розвідки і корекції артилерійського вогню в цілодобовому режимі.

У повітрі "Валькірія" здатна перебувати до 120 хвилин з можливістю транслювати відео в режимі реального часу. Дальність польоту - до 40 кілометрів.

Дрон "Валькірія" в бою - останні новини

У 2022 році повідомлялося, що безпілотник "Валькірія" Українського Виробництва допоміг нашим захисникам успішно накрити ворожу артбатарею і знищити три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" росіян.

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