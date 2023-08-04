Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримав безпілотний авіакомпанлекс "Валькірія". "Пташка" здатна літати на відстань до 40 кілометрів.
"Вартість придбаного та наданого військовим розвідникам обладнання склала 2789200 гривень", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони в Telegram.
Всього українські розвідники отримали:
- один БпАК "Валькірія" з трьох безпілотників і наземної станції управління з ноутбуком і монітором для обробки інформації, комплект щогл і антен, карти пам'яті і ремкомплект;
- п'ять додаткових бортів БПЛА "Валькірія";
- п'ять потужних ноутбуків для обробки відео і фото.
Довідка УНІАН. Валькірія - безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва. БПЛА малопомітний для радарів, простий і надійний у використанні. Застосовується для розвідки і корекції артилерійського вогню в цілодобовому режимі.
У повітрі "Валькірія" здатна перебувати до 120 хвилин з можливістю транслювати відео в режимі реального часу. Дальність польоту - до 40 кілометрів.
Дрон "Валькірія" в бою - останні новини
У 2022 році повідомлялося, що безпілотник "Валькірія" Українського Виробництва допоміг нашим захисникам успішно накрити ворожу артбатарею і знищити три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" росіян.