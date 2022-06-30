Противник втратив склад боєприпасів до РСЗВ "Ураган".

На Донбасі російські загарбники попрощалися із черговим складом з боєприпасами. Цього разу противник втратив склад боєприпасів до РСЗВ "Ураган".

Про це повідомляє ОТУ "Північ" й публікує відео знищення ворожого складу.

Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану" та знищили його! – написали наші захисники.

Зазначається, що вкотре вдало відпрацював славетний український безпілотник "Валькірія".

Що відомо про втрати ворога на війні

Росія на війні з Україною втратила 35 600 чоловік особового складу. Країна-агресор також позбулася 1573 танків, 790 артилерійських систем, 217 літаків і 185 гелікоптерів.

Сьогодні зранку в ОК "Південь" повідомили, що війська Росії залишили захоплений ще у лютому острів Зміїний після чергового обстрілу ЗСУ. Таким чином, Одеська область тепер повністю очищена від окупантів.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україні досі потрібно більше сучасної західної зброї, аби знизити загрозу з боку Російської Федерації.

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