Українська сторона була змушена купувати боєприпаси не безпосередньо у виробників, дізналися журналісти.

Продовжується повномасштабна війна в Україні, і українській стороні доводиться мати справу під час закупівлі зброї та боєприпасів з посередниками, які серйозно завищують ціну.

Про це розповів засновник Агенції оборонних закупівель України, юрист Володимир Пікузо в інтерв'ю The Sunday Times. Видання зазначило, що наша держава закуповує велику кількість західного озброєння, але Київ все ще сильно залежить від того, що не зберігається чи не виробляється в країнах НАТО. Журналісти додали, що Пікузо і його команда полюють за зброєю радянських часів, особливо за нестандартними боєприпасами. У матеріалі підкреслюється, що "пропозиція обмежена, на ринку домінують посередники і спекулянти, а запаси швидко виснажуються як Росією, так і Україною".

"Компетенція з виробництва таких боєприпасів у країнах НАТО практично втрачена", - сказав Пікузо. Хоча Чехія, Болгарія, Румунія і Словаччина зараз відновлюють виробництво, "їхніх виробничих потужностей критично не вистачає".

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Україна хотіла б мати справу безпосередньо з виробниками озброєнь і намагалася налагодити інші надійні шляхи закупівель. За словами співрозмовника, він не раз намагався переконати шведських та норвезьких виробників запустити виробничі лінії, але вони відмовилися, посилаючись на високу вартість інвестицій і недостатню прибутковість.

Київ був змушений звернутися до інших джерел, у тому числі до торговців зброєю та посередників у "темних куточках світу". Пікузо стверджує, що це необхідно під час війни. "Коли ви намагаєтеся купити Mercedes Benz..., ви хочете отримати товар безпосередньо, але на заводі вам кажуть, що ви його не отримаєте. Так само і на ринку зброї. Звичайно, я не кажу, що на цьому ринку немає корупції, але ми повинні розуміти, які ризики, пов'язані з корупцією, є критичними, а які - прийнятними", - сказав він.

Очільник Агенції стверджує, що українська сторона не причетна до підкупу чиновників чи агентів в інших країнах. Водночас Пікузо визнав, що тіньовий ринок торгівлі зброєю має свої переваги. "Я не буду називати конкретні країни... але в багатьох таких країнах їхня корупція є нашим союзником. У цих країнах ми іноді робимо те, що заборонено їхнім законодавством", - поділився співбесідник.

Також він навів приклад - його команда намагалася закупити "критично необхідну партію боєприпасів", експорт яких був заборонений національним урядом однієї держави. "Ми отримуємо категоричну відмову, але потім нам телефонують і радять надіслати лист про наміри певній компанії-посереднику, можливо, навіть не в цій країні. Коли ми надсилаємо лист про наміри і нам надають проект контракту, ми одразу отримуємо дозвіл на поставку цієї партії в Україну. Ми розуміємо, що це не диво, що якийсь конкретний посередник може доставити те, що було повністю обмежено урядом", - підкреслив юрист.

За відомостями журналістів, проблема української держави така - дилери розуміють, що зірвали джекпот, і використовують війну для того, щоб підняти ціни на зброю до небес. Перед інтерв'ю The Sunday Times отримала список, складений українськими джерелами, добре обізнаними з системою закупівель, який показує, що вартість багатьох ключових видів озброєнь за час війни зросла майже в шість разів. Зокрема, 122-мм радянські ракети "Град" на початку війни дилери продавали по 900 доларів за снаряд, а зараз просять 6 000, а Україна отримує їх по 4 700.

Інші боєприпаси, такі як 152-мм снаряди для гаубиць Д20, далекобійної артилерії, підскочили з 1 200 до 5 727 доларів. "Україні поки що вдається укладати угоди за половину цієї ціни, але незабаром у неї може не залишитися іншого вибору, окрім як погодитися", - йдеться у матеріалі.

Пікузо вважає, що найочевиднішою причиною зростання цін здається гола спекуляція. Співбесідник додав, що деякі постачальники та власники складів притримують свій товар, бо знають, що через пів року ціни подвояться.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Нещодавно в України були серйозні проблеми з боєприпасами, оскільки допомога з боку США застопорилася через внутрішньополітичні "розбірки" між республіканцями та демократами напередодні президентських виборів.

Згодом чеська сторона виступила з ініціативою, спрямованою на те, щоб забезпечити нашу державу боєприпасами. Крім того, військова допомога з боку Штатів була відновлена.

У середині червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Київ безперервно отримуватиме боєприпаси в межах ініціативи з боку його країни, і перші з них прибудуть на нашу територію найближчими днями.

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