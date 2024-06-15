Україна безперервно отримуватиме боєприпаси в межах чеської ініціативи, - очільник МЗС

Перші партії боєприпасів надійдуть в Україну найближчим часом.

Найближчими днями в Україну прибудуть перші боєприпаси в рамках чеської ініціативи.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За його словами, цьогоріч Київ може отримати значну кількість боєприпасів, постачання відбуватиметься безперервно.

"До цього часу через різні канали Чехія поставила понад мільйон снарядів для України", - зауважив Ліпавський. Відео дня

Очільник чеського МЗС додав, що ініціатива Праги допоможе продовжити їх постачання ЗСУ.

Участь в ній беруть 20 країн, п'ять з них вже відправили гроші. За них Чехія може закупити боєприпаси в інших держав, наприклад, у Німеччини, Нідерландів, Данії, Португалії та Канади.

"Країни повинні оголосити, що угоди, які вони оплачують, виконані, або ж (пояснити - УНІАН), на якому етапі вони перебувають", - додав він.

"Чеська ініціатива" щодо снарядів для України - останні новини

У Чехії заявили про серйозні проблеми з поставками боєприпасів для України. Власник і голова CSG Міхал Стрнад повідомив, що близько 50% снарядів, придбаних його компанією за дорученням чеського уряду в таких місцях, як Африка та Азія, не були достатньо якісними, щоб їх можна було відправити без подальшої обробки в Україну. До деяких снарядів компанія змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

Також УНІАН повідомляв, що тільки чотири країни дали Чехії гроші на купівлю боєприпасів для України - це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. При цьому про готовність допомогти Празі фінансово заявили майже 20 країн.

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