За словами глави держави, головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати.

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо нашої ракетної програми. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати. Проговорив сьогодні й поточну ситуацію на передовій із головкомом. Була також доповідь керівника Головного управління розвідки", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що російські загарбники продовжують щодня обстрілювати наше прикордоння та прифронтові райони.

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"Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні та спробувати зламати нас. Звичайно, ми збільшуємо наші можливості – нашу далекобійність, наші спроможності знищувати окупанта. Але потребуємо принаймні не меншої внутрішньої сили, внутрішнього розуміння, що війну на своїх умовах закінчують лише сильні. Слабкі – тільки на чужих. Україна повинна бути сильною. Все для цього зробимо", - наголосив президент.

Війна в з Росією - що потрібно Україні

Президент Зеленський заявив, Україна не просить надто багато - нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. "Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю", - наголосив він.

При цьому президент додав, що також потрібен такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: збільшення санкцій, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації.

Зеленський переконаний, що Україна може перемогти в цій війні, але "не дефіцитами здобувається перемога".

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