Україна втратила кілька винищувачів через старі ракети, – Чмут

Наразі ЗСУ не мають можливості не використовувати застаріле озброєння.

Україна втратила кілька літаків через старі ракети "повітря-повітря", якими українські Повітряні сили змушені збивати реактивні дрони. Про це в інтерв’ю DW розповів голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

За його словами, через серйозний дефіцит озброєння для боротьби з реактивними дронами доводиться використовувати, зокрема, радянські ракети Р-73 і навіть ще старіші Р-60:

"Це стара радянська ракета 60-х років, яка може вибухнути в момент запуску. І такі випадки траплялися", – заявив Чмут.

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Він зазначив, що через нештатне спрацьовування старих ракет Україна вже втратила кілька винищувачів. Однак стан справ, за його словами, змушує Україну використовувати ці ракети.

"Тотально не вистачає ані боєприпасів, ані ракет. На жаль, засоби ураження виготовляються швидше, вони дешевші й примітивніші, ніж засоби протидії", – підкреслив Чмут.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, США посилили тиск на Україну, вимагаючи припинити удари по російських НПЗ і погрожуючи зупинити обмін розвідданими.

Переговори української делегації з командою Трампа в Маямі зірвалися після домовленості між Трампом і Путіним про зняття обмежень на російське паливо. Київ заявив, що продовжить атаки, вважаючи одностороннє припинення несправедливим, що ускладнило відносини з Вашингтоном.

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