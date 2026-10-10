Україна отримає винищувачі Rafale, але не від ВПС Франції: звідки вони надійдуть

Введення в дію першої української ескадрильї заплановано не раніше 2028 року.

Франція має намір передати Україні винищувачі Rafale. У листопаді українські пілоти розпочнуть навчання польотам на цих літаках.

При цьому, як пише defenseromania.ro, у передачі винищувачів Rafale від Франції Україні є цікавий нюанс: жоден із обіцяних Україні літаків Rafale не буде взятий зі складу ВПС Франції.

Так, начальник штабу оборони Франції генерал Тьєррі Мандон, виступаючи перед депутатами комітету з питань оборони в Парижі, заявив, що літаки, призначені для Києва, не будуть виведені зі складу французьких ескадрилій і не будуть виключені з 42 одиниць п’ятої виробничої партії, призначеної для Військово-повітряних і космічних сил.

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Звідки візьмуться ці літаки?

Як зазначається у статті, літаки для України будуть побудовані з нуля. Наразі Париж і Київ обговорюють пряму закупівлю 16 винищувачів Rafale. Витрати будуть покриті за рахунок європейських фондів – зокрема, з траншів 2026 та 2027 років у рамках кредиту на суму 90 мільярдів євро, наданого Європейським союзом.

Складання одного винищувача Rafale займає не менше трьох років з моменту внесення початкового внеску. Як наслідок, згідно з офіційними оцінками, введення в дію першої української ескадрильї заплановано не раніше 2028 року. Компанія Dassault Aviation вже отримала деталі замовлення та має необхідні виробничі потужності для його виконання.

Графік підготовки пілотів визначається цими термінами виробництва та постачання. Зокрема, генерал Мандон пояснив, що навчання льотного та технічного складу займає кілька років – термін, який точно збігається з тривалістю виробничого циклу цих літаків.

"Судячи з наявної інформації, Франція відмовилася від тимчасових рішень (таких як постачання застарілих винищувачів Rafale) на користь створення для України повноцінних сучасних ВПС, здатних ефективно протистояти російським збройним силам", – зазначається в статті.

Нові Rafale доповнять парк літаків, які вже експлуатуються Україною (F-16 і Mirage 2000), а також винищувачі Gripen (36 одиниць), щодо постачання яких нещодавно було досягнуто домовленості зі Швецією.

Винищувачі Rafale для України

Про передачу французьких літаків Rafale Україні офіційно стало відомо в липні 2026 року – відповідну заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Очікується, що перші винищувачі надійдуть на озброєння України у 2028–2029 роках. У рамках першої партії Україна має отримати чотири Rafale.

Як зазначають аналітики, досвід Хорватії показує, що для перенавчання пілотів з "Мігів" на Rafale потрібно близько 15 місяців. Водночас українські пілоти, найімовірніше, впораються швидше завдяки наявному досвіду.

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