США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ Росії, – FT

Вашингтон не вперше погрожує Києву припинити обмін розвідданими.

США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Financial Times відзначає, що в пʼятницю у Маямі українська переговорна команда провела майже восьмигодинну зустріч із представниками президента США Дональда Трампа, під час якої планувалося обговорити шляхи переконання Росії припинити війну. Втім, пише видання з посиланням на трьох осіб, зустріч зірвалася.

Причиною цього стала угода між Трампом і кремлівським диктатором Путіним щодо зняття обмежень на російське паливо. Під час цієї зустрічі Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер сказали, що США можуть припинити обмін розвідданими, якщо Київ не прислухається до попередження Вашингтона про припинення ударів.

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Україна не зупинить своїх ударів

Після домовленості між Трампом та Путіним, високопоставлений український чиновник заявив, що Київ продовжуватиме бити по російських НПЗ. Він також додав, що Україна скоротила свою поїздку, відмовившись від проведення другого раунду переговорів у суботу.

Водночас Віткофф заявив, що переговори в Маямі були "продуктивними" і допомогли визначити напрямки, які сторони можуть далі досліджувати. Він додав, що сторони домовилися продовжувати дипломатичні зусилля.

Під час цієї зустрічі, за даними джерел видання, українці наголосили, що одностороннє припинення ударів без вимоги до Москви зробити те саме є несправедливим. Попри це, Віткофф і Кушнер заявили, що США готові скасувати санкції щодо російського дизельного палива і що Москва має намір скасувати свою заборону на експорт.

Видання відзначає, що Трамп вже тривалий час тисне на Україну щодо зупинки ударів по російських НПЗ. На тлі відмов, адміністрація Трампа "дедалі більше розчаровується" тим, що Україна ігнорує їхні прохання. Журналісти, посилаючись на джерело, зазначають, що хоч останнім часом відносини між США та Україною і покращувалися, однак відмова від прохання Трампа припинити удари по НПЗ вплинула на ці стосунки.

Раніше обмін розвідданими вже зупинявся

Журналісти нагадали, що раніше США вже призупиняли обмін розвідданими з Києвом і неодноразово погрожували зробити це знову, якщо Зеленський не підкориться позиції Вашингтона.

У листопаді минулого року президент України заявляв, що Трамп поставив йому ультиматум: або погодитися на його мирні умови, сприятливі для Москви, або втратити підтримку США у війні.

Також Трамп у квітні погрожував припинити постачання зброї до України, щоб змусити європейських союзників приєднатися до "коаліції бажаючих" з метою відновлення проходу через Ормузьку протоку.

Угода між США та РФ

За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, США не вимагали у РФ жодних поступок щодо України, коли дозволили Москві постачати дизельне паливо на світові ринки.

Аналітики також наголошують, що така угода дозволить РФ наростити свої ресурси і ускладнить зусилля США щодо припинення війни.

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