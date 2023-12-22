Берлін відправив зенітні установки, боєприпаси різних типів, безпілотники і дещо ще.

Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги, до якого увійшли три Gepard, боєприпаси, тягачі, системи зв'язку та інше. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зокрема, уряд Німеччини відправив:

3 одиниці ЗСУ Gepard,

30 240 одиниць 35-мм боєприпасів для Gepard,

неназвану кількість боєприпасів для танків Leopard 2A6,

10 БПЛА Vector,

2 тягачі HX81,

5 напівпричепів HX81,

8 вантажівок Zetros,

2 машини розмінування WiSENT 1 MC,

2 машини прикордонної охорони,

8 транспортних засобів не вказаного типу,

2 системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів,

2500 снарядів 155 мм,

25 536 снарядів 40 мм для автоматичних гранатометів.

Німецька військова допомога Україні

Раніше німецький міністр оборони Борис Пісторіус натякнув, що його країна подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік - до 8 млрд євро.

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8 листопада стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер анонсував, що Німеччина поставить ЗСУ ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. "Оборонна промисловість Німеччини зацікавлена в довготривалих відносинах з вашою країною. Наша підтримка спрямована на галузь ППО – це Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказав посол.

Єгер додав, що Німеччина й Україна домовилися про постачання додаткових систем Patriot та IRIS-T. До кінця року планується поставка ЗСУ ще двох систем ППО IRIS-T.

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