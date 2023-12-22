Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги, до якого увійшли три Gepard, боєприпаси, тягачі, системи зв'язку та інше. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Зокрема, уряд Німеччини відправив:
- 3 одиниці ЗСУ Gepard,
- 30 240 одиниць 35-мм боєприпасів для Gepard,
- неназвану кількість боєприпасів для танків Leopard 2A6,
- 10 БПЛА Vector,
- 2 тягачі HX81,
- 5 напівпричепів HX81,
- 8 вантажівок Zetros,
- 2 машини розмінування WiSENT 1 MC,
- 2 машини прикордонної охорони,
- 8 транспортних засобів не вказаного типу,
- 2 системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів,
- 2500 снарядів 155 мм,
- 25 536 снарядів 40 мм для автоматичних гранатометів.
Німецька військова допомога Україні
Раніше німецький міністр оборони Борис Пісторіус натякнув, що його країна подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік - до 8 млрд євро.
8 листопада стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.
Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер анонсував, що Німеччина поставить ЗСУ ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. "Оборонна промисловість Німеччини зацікавлена в довготривалих відносинах з вашою країною. Наша підтримка спрямована на галузь ППО – це Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказав посол.
Єгер додав, що Німеччина й Україна домовилися про постачання додаткових систем Patriot та IRIS-T. До кінця року планується поставка ЗСУ ще двох систем ППО IRIS-T.