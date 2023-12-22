Серед іншого Україна отримала додаткові ЗСУ Gepard / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, wikipedia.org

Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги, до якого увійшли три Gepard, боєприпаси, тягачі, системи зв'язку та інше. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зокрема, уряд Німеччини відправив:

  • 3 одиниці ЗСУ Gepard,
  • 30 240 одиниць 35-мм боєприпасів для Gepard,
  • неназвану кількість боєприпасів для танків Leopard 2A6,
  • 10 БПЛА Vector,
  • 2 тягачі HX81,
  • 5 напівпричепів HX81,
  • 8 вантажівок Zetros,
  • 2 машини розмінування WiSENT 1 MC,
  • 2 машини прикордонної охорони,
  • 8 транспортних засобів не вказаного типу,
  • 2 системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів,
  • 2500 снарядів 155 мм,
  • 25 536 снарядів 40 мм для автоматичних гранатометів.

Німецька військова допомога Україні

Раніше німецький міністр оборони Борис Пісторіус натякнув, що його країна подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік - до 8 млрд євро.

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8 листопада стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер анонсував, що Німеччина поставить ЗСУ ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. "Оборонна промисловість Німеччини зацікавлена в довготривалих відносинах з вашою країною. Наша підтримка спрямована на галузь ППО – це Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказав посол.

Єгер додав, що Німеччина й Україна домовилися про постачання додаткових систем Patriot та IRIS-T. До кінця року планується поставка ЗСУ ще двох систем ППО IRIS-T.

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