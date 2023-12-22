Як мінімум, Берлін міг би відмовити їм у наданні притулку та нарахуванні допомоги.

Німецькій опозиції сподобалася ідея відправити на фронт біженців з України, які підлягають мобілізації. Відповідну заяву в коментарі Spiegel зробив депутат Бундестагу з партії ХДС Родеріх Кізеветтер.

За його словами, зараз у Німеччині проживає близько 200 тисяч українських чоловіків призовного віку, яких не вистачає на фронті в Україні. Кізеветтер вважає за необхідне позбавляти таких українців соціальних виплат і відмовляти їм у наданні притулку.

"Це також питання справедливості щодо воюючих солдатів та їхніх сімей. Звичайно, ці українці зможуть потім намагатися подати заяву на притулок. Але у нас немає зобов'язань автоматично надавати їм притулок. Німеччина також могла б, наприклад, призупинити виплату допомоги для цієї групи", - сказав він.

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Силам оборони потрібні чоловіки, які виїхали з країни

Як писав УНІАН, днями міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю Welt TV, Bild і Politico заявив, що українські чоловіки, які виїхали в Європу, але придатні до військової служби, повинні повернутися додому і відправитися на фронт. Тих, хто не послухається, чекають певні санкції.

Ці слова викликали певний резонанс, в тому числі в Німеччині. У німецькому уряді навіть заявили, що чоловіків-втікачів від війни Україні не віддадуть.

І поки в прес-службі Міноборони України запевняли, що Умерова не так і зрозуміли і журналісти знову все наплутали, у Верховній Раді не приховують, що українська держава дійсно має намір призвати на військову службу чоловіків-біженців, а тих, хто ухилятиметься – покарають.

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