Касетних боєприпасів у цьому пакеті допомоги не буде.

У вівторок, 8 серпня, Вашингтон, можливо, оголосить про новий пакет військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів, пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

У цей пакет може увійти обладнання для розмінування, протитанкова зброя TOW і AT4, гармати та боєприпаси.

Зокрема, США можуть передати Україні:

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ракети-перехоплювачі для системи протиповітряної оборони Patriot виробництва Lockheed Martin Corp;

керовані реактивні снаряди GMLRS;

протитанкові ракети Javelin, виготовлені спільним підприємством між Lockheed і RTX.

Ця допомога сплачуватиметься з 6,2 мільярда доларів, які звільнилися з попередньо виділених на допомогу Україні коштів після виявлення бухгалтерської помилки Пентагону.

Додаткові 6 мільярдів доларів на допомогу Україні - що відомо

В червні стало відомо, що Міністерство оборони США у своїх документах помилково завищило на 6,2 млрд доларів вартість зброї, яку було надано Україні за два останні фінансові роки (на 3,6 млрд у поточному фінансовому році та 2,6 млрд – у 2022-му, який закінчився 30 вересня).

Після виявлення помилки у США з’явилася можливість використати ці кошти для майбутніх пакетів допомоги Україні. Станом на початок серпня ці кошти ще не використовувалися. Очікуваний пакет допомоги стане першим, що був сплачений коштом цих несподіваних надходжень

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