Касетних боєприпасів у пакеті допомоги цього разу не буде.

Сполучені Штати готують ще один пакет військової допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів. Він включатиме більше боєприпасів для NASAMS, а також боєприпаси для систем протиракетної оборони Patriot і ракетних установок HIMARS.

Про це пише CNN із посиланням на двох американських чиновників. Зазначається, що новий пакет також міститиме більше артилерійських боєприпасів та протитанкову зброю таку як Javelin і ракети TOW.

Чиновники також попередили, що пакет ще не затверджений і може бути змінений. Проте касетних боєприпасів там цього разу не буде.

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Про надання нового пакету військової підтримки можуть оголосити вже цього тижня, сказав один із чиновників.

Допомога Україні від США

У середу, 19 липня 2023 року, у США оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на 1,3 мільярда доларів. До нього увійшли установки NASAMS і боєприпаси до них, 152-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, БПЛА Phoenix Ghost і Switchblade, високоточні авіаційні боєприпаси та інше озброєння.

7 липня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів. До нього вперше увійшли касетні боєприпаси DPICM.

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