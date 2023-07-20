Сполучені Штати готують ще один пакет військової допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів. Він включатиме більше боєприпасів для NASAMS, а також боєприпаси для систем протиракетної оборони Patriot і ракетних установок HIMARS.
Про це пише CNN із посиланням на двох американських чиновників. Зазначається, що новий пакет також міститиме більше артилерійських боєприпасів та протитанкову зброю таку як Javelin і ракети TOW.
Чиновники також попередили, що пакет ще не затверджений і може бути змінений. Проте касетних боєприпасів там цього разу не буде.
Про надання нового пакету військової підтримки можуть оголосити вже цього тижня, сказав один із чиновників.
Допомога Україні від США
У середу, 19 липня 2023 року, у США оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на 1,3 мільярда доларів. До нього увійшли установки NASAMS і боєприпаси до них, 152-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, БПЛА Phoenix Ghost і Switchblade, високоточні авіаційні боєприпаси та інше озброєння.
7 липня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів. До нього вперше увійшли касетні боєприпаси DPICM.