Україна отримає нову допомогу від Штатів на ці кошти.

Сполучені Штати переоцінили вартість наданої Україні військової допомоги. Йдеться про 6,2 мільярда доларів.

Як повідомила заступник прес-секретаря міністра оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу, Пентагон перерахував вартість військової допомоги для України. З'ясувалося, що за 2022 і 2023 фінансові роки Штати переоцінили вартість наданої військової допомоги на $6,2 млрд. Це означає, що Пентагон зможе виділити Україні додаткову військову допомогу на цю суму до кінця поточного фінансового року.

Крім того, Сінгх прокоментувала "мирні ініціативи" президента РФ Володимира Путіна.

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"Крим є частиною України, і ми підтримуємо зусилля українців щодо повернення своїх земель", – наголосила вона.

Військова допомога Україні

20 червня Міністерство оборони Португалії оголосило про новий пакет допомоги для України. До нього увійдуть 14 бронетранспортерів M113 і комплект 105-мм гаубиць.

Крім того, португальська компанія, що виробляє безпілотники Tekever, поставить Україні деякі зі своїх систем. Дрон Tekever AR3 призначений для спостереження за великою територією як в рамках наземних, так і морських місій. Його можна використовувати для тривалих операцій до 16 годин.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в Україну вже доставили зенітний ракетний комплекс SAMP/T франко-італійського виробництва. Він уже захищає ключові об'єкти та життя українців.

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