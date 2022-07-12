Андрюс Тапінас зазначив, що на покупку витратили 1 095 000 євро.

Литва закупила для України понад сто засобів протидії безпілотним літальним апаратам та радари до них. Антидрони допоможуть бійцям ЗСУ збивати російські БПЛА.

Про це повідомив Литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас у Twitter.

"Ми купили для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist або Orc Killer", – йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що Україна також отримає 80 схвалених НАТО радарів Wingman, які дозволяють виявляти і збивати безпілотники на відстані до 5 км.Все це обійшлося в більш ніж 1 мільйон євро.

Також Тапінас опублікував фото пристрою, який охрестили "вбивцею орків".

Як раніше повідомляв УНІАН, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви і Туреччини і виробника.

У благодійній акції брали участь багато відомих литовці, зокрема екс-президент Даля Грібаускайте. Турецька компанія була зворушена вчинком литовського народу і вирішила подарувати "Байрактар" разом з боєприпасами.

7 липня Литва відправила Україні отриманий від Туреччини Bayraktar.

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