Інформація, яку Салліван повідомив журналістам, основана на нещодавно розсекречених розвідданих.

У США є інформація, що Іран може поставити Росія ударні безпілотники та навіть готовий навчати російських військових управлінню ними наприкінці липня.

Про це під час брифінгу в Білому домі заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван, цитує CNN.

За його словами, Росія зазнала "серйозних витрат" на полі бою в Україні, а утримування захопленої території на сході "проходить на шкоду підтримки її власної зброї".

Прикладом таких витрат, за словами Саллівана, є те, що "інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до декількох сотень (безпілотних літальних апаратів), включаючи БПЛА, здатних нести озброєння, в прискореному порядку".

"Наша інформація також вказує на те, що Іран готується навчити російські сили використанню цих БПЛА, а початкове тренування заплановане вже на початок липня. Неясно, чи поставив Іран вже будь-які з цих БПЛА в Росію", - сказав він.

Представник Ради нацбезпеки Білого дому повідомив CNN, що інформація, яку Салліван повідомив журналістам, заснована на недавно розсекречених розвідданих.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Верховна Рада України підтримала звернення до Палати Представників і Сенату Конгресу США про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами заявив, що Росія має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму. Він зазначив, що Росія здійснює геноцид проти українського народу.

24 червня комітет Сенату США із міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм. Остаточне рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму має бути ухвалено адміністрацією президента Джо Байдена.

На даний момент в цей список входить чотири країни: Куба, КНДР, Іран і Сирія.

Вас також можуть зацікавити новини: