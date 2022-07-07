Компанія-виробник "Baykar Makina" заявила, що передасть безпілотник безкоштовно, тому на зібрані гроші у Литві вирішили закупити боєприпаси до БПЛА.

Литва відправила Україні Bayraktar, гроші на який збирала уся країна.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, зазначивши, що країна попіклувалася про логістику.

"Безпілотник покидає Литву... Міністерство оборони попіклувалося про угоди щодо закупівлі та інші юридичні формальності, щоб безпілотник з усім озброєнням був доправлений до України", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви і Туреччини і виробника.

У благодійній акції брали участь багато відомих литовці, зокрема екс-президент Даля Грібаускайте теж зробила грошову пожертву. Турецька компанія була зворушена вчинком литовського народу і вирішила подарувати "Байрактар" - повністю безкоштовно. Додамо, що незважаючи на замовлені боєприпаси, турецька компанія надала Литві для цього ударного безпілотника додаткові боєприпаси.

27 червня турецька компанія Baykar вирішила безкоштовно передати три ударних безпілотники Bayraktar для ЗСУ, на купівлю яких збирав БЛАГОДІЙНИЙ фонд шоумена і волонтера Сергія Притули. У компанії заявили, що знають про зібрані українцями кошти, але "Baykar не буде приймати оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на Український фронт".

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