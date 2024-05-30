Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прибув до Одеси з неоголошеним візитом.

Німеччина надає Україні новий пакет озброєнь на суму близько 500 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час неоголошеного візиту до Одеси, повідомляє DW.

Зазначається, що там Пісторіус зустрівся з головою українського оборонного відомства Рустемом Умеровим.

"Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших оборонних діях", - заявив голова Міноборони ФРН. Відео дня

За його словами, у черговому пакеті військової допомоги Німеччина передасть Україні велику кількість ракет для систем ППО типу Iris-T, безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі, необхідні запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина, запасні двигуни для танків Leopard, а також мільйон патронів для стрілецької зброї.

Як сказав Пісторіус, частина озброєнь уже готова до відправки. При цьому з 2025 року також розпочнеться постачання 18 найновіших самохідних гаубиць RCH-155. Крім того, Німеччина профінансує курси підготовки для українських техніків.

Західна допомога Україні - останні новини

Напередодні Швеція оголосила про великий пакет допомоги для України. Його вартість перевищує 1,2 мільярда доларів. До пакета, зокрема, увійшли літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, вдосконалені ракети "повітря-повітря" середньої дальності (RB 99-AMRAAM), парк бронетранспортерів Pbv 302, артилерійські 155-міліметрові боєприпаси, транспорт для перевезення палива, ресурси для обслуговування раніше переданої техніки, термінали супутникового зв'язку та інше.

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